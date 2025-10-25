Российские военные уничтожили в зоне СВО американского наёмника Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, которого связывают с преступлениями ВСУ в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc.

Боуэн Кит Шардт. Фото © Telegram / TrackANaziMerc

«Боуэн из тех кретинов, которые изо всех сил стараются остаться незамеченными, и мы слышим о них только тогда, когда что-то случается. Что ж, кое-что произошло: он был уничтожен Российской армией», — говорится в публикации.

Подробностей о том, при каких обстоятельствах он был ликвидирован, нет. По данным источников проекта, уроженец Мичигана воевал в Серебрянском лесу, а в прошлом году на территории Курской области участвовал в преступлениях против мирных жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время штурма украинских позиций в ДНР бойцы «Южной» группировки обнаружили, что против них действует группа наёмников арабского происхождения. По словам военнослужащего с позывным Француз, в ходе боя большая часть солдат удачи была уничтожена, а оставшиеся сложили оружие и попали в плен. Он добавил, что иностранцы изначально отказались сдаваться, что стоило их подразделению множества жизней.