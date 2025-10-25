Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 18:42

Американский наёмник из «курской армии вторжения» ВСУ ликвидирован в бою

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Российские военные уничтожили в зоне СВО американского наёмника Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, которого связывают с преступлениями ВСУ в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc.

Боуэн Кит Шардт. Фото © Telegram / TrackANaziMerc

Боуэн Кит Шардт. Фото © Telegram / TrackANaziMerc

«Боуэн из тех кретинов, которые изо всех сил стараются остаться незамеченными, и мы слышим о них только тогда, когда что-то случается. Что ж, кое-что произошло: он был уничтожен Российской армией», — говорится в публикации.

Подробностей о том, при каких обстоятельствах он был ликвидирован, нет. По данным источников проекта, уроженец Мичигана воевал в Серебрянском лесу, а в прошлом году на территории Курской области участвовал в преступлениях против мирных жителей.

Удар по лагерю наёмников под Черниговом привёл к потере 200 бойцов ВСУ
Удар по лагерю наёмников под Черниговом привёл к потере 200 бойцов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как во время штурма украинских позиций в ДНР бойцы «Южной» группировки обнаружили, что против них действует группа наёмников арабского происхождения. По словам военнослужащего с позывным Француз, в ходе боя большая часть солдат удачи была уничтожена, а оставшиеся сложили оружие и попали в плен. Он добавил, что иностранцы изначально отказались сдаваться, что стоило их подразделению множества жизней.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar