На полигоне «Гончаровский» в Черниговской области был нанесён удар по лагерю подготовки иностранных наёмников ВСУ. В результате операции потери противника составили около 200 человек и до 10 единиц техники. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Нанесён комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наёмников на полигоне «Гончаровский». Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Удар был тщательно спланирован и нанесён с применением различных средств поражения. Операция направлена на нейтрализацию боеспособности иностранных наёмников и сокращение угрозы для российских войск в регионе.

Ранее сообщалось, что в последние дни на западных территориях Херсонщины продолжались бои, в результате которых потери личного состава ВСУ достигли до 500 человек. Российские подразделения смогли высадиться на остров Карантинный, используя средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации украинской системы Starlink. В ночь на 14 октября несколько десятков российских бойцов переправились через Днепр и закрепились на острове под прикрытием РЭБ.