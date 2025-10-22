После долгого затишья подразделения полка «Скала» были вновь брошены в бой ВСУ на Сумском направлении, но контратака обернулась неудачей. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В контратаках ВСУ задействовали подразделения 158-й отдельной механизированной бригады, 225-го отдельного штурмового полка и восстановивший боеспособность 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», который долгое время не привлекался к штурмовым действиям», — сказал представитель силовых структур в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что на Харьковском направлении ударный отряд «Ирландцы» провёл тщательную разведку и нанёс внезапный удар по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ. Подробности о применённых средствах поражения и времени атаки не раскрываются.