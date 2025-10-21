Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 09:25

Бойцы из отряда «Ирландцы» уничтожили сотни наёмников ВСУ на Харьковском направлении

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Ударный отряд «Ирландцы» провёл тщательную разведку и нанёс внезапный удар по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал командир расчёта с позывным Джокер.

«Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определённое место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наёмников», — пояснил боец RT.

Расчёты, действуя на опережение, нанесли удар внезапно — в момент, когда, по словам источника, противник не ожидал атаки. Джокер подчеркнул, что решение о поражении цели было принято быстро, что и позволило достигнуть заявленного эффекта.

Во время операции, по оценке бойцов, были уничтожены сотни наёмников. Подробности о применённых средствах поражения и времени атаки не раскрываются.

Американский наёмник сбежал с Украины после полученного ранения
Ранее Life.ru рассказывал, что под Купянском, судя по сводкам, наши штурмовые группы продвинулись примерно на два километра и закрепляются на доминирующих высотах, а у ВСУ — тяжёлые потери. SHOT пишет о более чем 70 убитых за несколько дней, причём часть тел опознать сложно из‑за ударов ФАБ‑500 по местам скопления. Среди ликвидированных, по этим данным, были и наёмники из ЮАР, завербованные за 5 тысяч долларов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
