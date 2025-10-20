В районе Купянска ликвидированы наёмники из ЮАР, воевавшие на стороне ВСУ. Российские войска продолжают наступление вглубь города, штурмовые отряды продвинулись на 2 километра и продолжают занимать доминирующие высотные здания. По данным Telegram-канала SHOT, за несколько дней украинские войска потеряли в Купянске более 70 человек.

ВСУ несут значительные потери, пытаясь удержать свои позиции. Идентификация некоторых ликвидированных затруднена из-за ударов ФАБ-500 по местам скопления личного состава. Однако удалось установить, что среди уничтоженных были наёмники из Южной Африки, завербованные в ВСУ за 5 тысяч долларов.

Известно, что из Купянска уже вывели 114-й бригаду теробороны ВСУ, которая понесла наибольшие потери.

Ранее сообщалось о начале новой волны эвакуации в Харьковской области, где украинские власти в спешном порядке вывозят сотни семей из населённых пунктов в районе Купянска. Это решение было принято в связи с резким ухудшением обстановки на фронте и потерей позиций ВСУ. Эвакуация, затронувшая в общей сложности 409 семей, связана с обострением ситуации на Купянском направлении.