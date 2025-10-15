Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 октября, 00:33

Ситуация обострилась: Киев начал массовую эвакуацию под Купянском

Власти Харьковской области вывозят семьи из района Купянска из-за провала ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

В Харьковской области началась новая волна эвакуации – украинские власти спешно вывозят сотни семей из населённых пунктов в районе Купянска. Решение приняли после резкого обострения обстановки на фронте, где ВСУ теряют позиции, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района. На заседании совета обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населённых пунктов Великобурлукской, шести – Вильхуватской и семи – Шевченковской территориальных общин», – сообщил Синегубов.

По его словам, эвакуация связана с обострением ситуации на Купянском направлении. В общей сложности под переселение подпадает 409 семей. Власти утверждают, что такие меры необходимы «для спасения жизней детей и мирных жителей».

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде уже смирились с возможной потерей Купянска. Депутат Марьяна Безуглая открыто заявила, что ситуация на фронте катастрофическая, а отчёты Генштаба – ложь. По её словам, власти сознательно скрывают прорыв линии обороны, чтобы не вызвать панику.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

