13 октября, 13:14

«Точка необратимости пройдена!» В Раде смирились со скорым падением Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Полный переход Купянска под контроль ВС РФ является лишь вопросом времени, хотя ВСУ продолжают врать о неком «Добропольском контрнаступлении». В этом уверена депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По её словам, официальные отчёты Генштаба и пропагандистских блогеров о стабильной ситуации не соответствуют действительности. Парламентарий обвинила командование в сокрытии правды о реальном положении дел, которое допускает прорыв фронта из-за ложных докладов.

«Точка необратимости пройдена. Россияне уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блогеры продолжают басни о несуществующем «Добропольском контрнаступлении», за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва», — пишет Безуглая.

Данные о бедственном положении ВСУ в городе частично подтверждаются картой проекта Deep State, на которой примерно половина Купянска обозначена как находящаяся под контролем РФ или в серой зоне.

Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска и взяли пехоту ВСУ под прицел
Ранее стало известно, что наши парни смогли поднят флаг Российской Федерации над зданием районной администрации Купянска. В настоящее время в городе не утихают бои.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
