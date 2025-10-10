Валдайский форум
10 октября, 05:34

Над администрацией Купянска появился российский флаг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

В городе Купянск Харьковской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия, на здании районной администрации был поднят флаг Российской Федерации. Об этом пишет информационный ресурс «Шепот Фронта».

Источник подкрепил свои слова скриншотами из картографических сервисов. В сообщении канала утверждалось, что «флаг Российской Федерации вывешен на Купянской районной администрации» и указывалась дата: 09.10.2025.

Купянск — стратегический перекресток коммуникаций, критичный для снабжения и манёвров сил обеих сторон, играющий ключевую роль в контроле над восточной частью Украины. Поддержание контроля над городом обеспечивает возможность быстрой переброски резервов и снабжения войск.

ВСУ потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск
Напомним, ВС России освободили порядка 70% Купянска. В городе остались преимущественно люди пожилого возраста и те, кому сложно передвигаться, так как ВСУ не смогли их принудительно эвакуировать. Он подчеркнул, что из-за интенсивных боевых действий в данный момент невозможно провести точный подсчёт и установить контакт с этими оставшимися жителями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Оксана Попова
