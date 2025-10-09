Российские войска освободили уже порядка 70% Купянска

По словам Ганчева, в городе остались преимущественно люди пожилого возраста и те, кому сложно передвигаться, так как ВСУ не смогли их принудительно эвакуировать. Он подчеркнул, что из-за интенсивных боевых действий в данный момент невозможно провести точный подсчёт и установить контакт с этими оставшимися жителями.