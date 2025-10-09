Российские войска освободили уже порядка 70% Купянска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
ВС России освободили порядка 70% Купянска. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В настоящее время нам известно об освобождении примерно 70% города», — передаёт его слова ТАСС.
По словам Ганчева, в городе остались преимущественно люди пожилого возраста и те, кому сложно передвигаться, так как ВСУ не смогли их принудительно эвакуировать. Он подчеркнул, что из-за интенсивных боевых действий в данный момент невозможно провести точный подсчёт и установить контакт с этими оставшимися жителями.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.
