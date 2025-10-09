Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 12:51

Российские войска освободили уже порядка 70% Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

ВС России освободили порядка 70% Купянска. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В настоящее время нам известно об освобождении примерно 70% города», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Ганчева, в городе остались преимущественно люди пожилого возраста и те, кому сложно передвигаться, так как ВСУ не смогли их принудительно эвакуировать. Он подчеркнул, что из-за интенсивных боевых действий в данный момент невозможно провести точный подсчёт и установить контакт с этими оставшимися жителями.

ВСУ потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в ДНР. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
