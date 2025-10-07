Герасимов: Штурмовые отряды ВС РФ наступают в южных районах Красноармейска

Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, ведется его зачистка от формирований ВСУ», — отметил Герасимов.

Президент Владимир Путин провёл рабочее совещание с военным руководством. На встрече заслушали доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Герасимов и командующие группировками войск предоставили верховному главнокомандующему детальную информацию о ситуации на фронтах.