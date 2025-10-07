Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 18:24

Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства, в ходе которого был заслушан доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провёл совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», уведомил спикер Кремля.

«Россия с вами!»: Shaman в видеообращении поздравил Путина с днём рождения
«Россия с вами!»: Shaman в видеообращении поздравил Путина с днём рождения

Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми главу РФ поздравили Патриарх Кирилл, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын. Позже Путину позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев и тоже поздравил с праздником в рамках делового разговора. Российский лидер не стал брать себе выходной из-за дня рождения, его график остался насыщенным — Life.ru рассказывал о расписании Путина на сегодня.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Герасимов
  • генштаб
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar