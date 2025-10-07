Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства, в ходе которого был заслушан доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провёл совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — уведомил спикер Кремля.