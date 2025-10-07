Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и отметил его верность долгу

Белорусский президент Александр Лукашенко направил поздравление главе РФ Владимиру Путину по случаю дня его рождения. Он подчеркнул, что за годы руководства страной коллега приобрёл широкий авторитет благодаря непоколебимости убеждений, целеустремлённости, верности долгу и глубокому государственному чутью. Сам текст появился на официальном сайте белорусского президента.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — заметил Лукашенко.

Коллега пожелал Путину крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и неиссякаемой энергии для новых достижений в государственной работе. Белорусский президент также выразил уверенность, что общими усилиями заложенные основы союзничества и стратегического партнёрства между странами останутся прочным ориентиром для будущих поколений граждан.

Одним из первых Путина с днём рождения поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В своём письме он отметил, что Пхеньян и Москва будут всегда идти бок о бок, а дружба их будет вечной. Политик также назвал российского президента мудрым человеком, под началом которого Россия укрепила статус мировой державы.