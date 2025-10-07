Ким Чен Ын пообещал Путину в его день рождения братскую поддержку и вечный союз

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днём рождения и заявил, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной. Поздравительную телеграмму северокорейский лидер направил президенту России 7 октября – в день, когда Путину исполнилось 73 года.

В обращении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, Ким Чен Ын назвал российского президента мудрым руководителем, под чьим началом Россия укрепила статус мировой державы.

«Благодаря вашему мудрому руководству и патриотической преданности Российская Федерация сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава, обладающая мощной политической системой и огромной национальной мощью», – отметил северокорейский лидер.

Он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в построении нового многополярного мира, и выразил уверенность, что союз между двумя странами продолжит развиваться.

«Благодаря дружеским связям и товарищеским узам между нами союзнические отношения между КНДР и РФ, встретившие период бурного расцвета, и впредь будут неизменно продолжаться и мощно стимулировать развитие двусторонних отношений, а также вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка», – подчеркнул Ким Чен Ын.

Он заверил, что КНДР останется верным союзником России, и всегда будет поддерживать «справедливую борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности».

«Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», – заключил Ким Чен Ын.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин отпразднует день рождения в рабочем режиме. Как рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах главы государства – совещание с Совбезом и несколько международных звонков. При этом, добавил он, у Путина наверняка найдётся время и для личных встреч.