Президента России поздравил с днём рождения находящийся в зоне СВО Владимир Путин

С днём рождения президента России Владимира Путина поздравил его тёзка, боец Владимир Владимирович с позывным Путин, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Об этом Life.ru сообщили в Народном фронте.

Боец с позывным Путин поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Владимир признался, что из-за имени и отчества его называли Путиным даже «на гражданке», так и родился позывной на фронте. До СВО Владимир Владимирович работал машинистом локомотива, а сейчас является водителем.

«С Днём рождения, Владимир Владимирович Путин! Здоровья, сил и новых свершений!» — поздравил президента России боец.

Как сообщал Life.ru, день рождения, который президент России празднует 7 октября, Путин отметит в рабочем режиме. На этот день у российского лидера запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Также в планах серия международных телефонных переговоров.