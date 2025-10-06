Валдайский форум
6 октября, 09:33

Песков раскрыл, как внуки обычно поздравляют Путина с днём рождения

Обложка © Life.ru

Внуки президента России Владимира Путина поздравляют его с днём рождения «теплом и с любовью». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки — тепло и с любовью», — сказал он.

По словам Пескова, у Путина 7 октября, помимо официальных мероприятий, запланированы и личные дела. Ранее представитель Кремля отмечал, что в этот день президент проведёт совещание с Совбезом и несколько международных телефонных разговоров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

