Песков раскрыл, как внуки обычно поздравляют Путина с днём рождения

Песков: Внуки Путина поздравляют его с днём рождения теплом и с любовью
Внуки президента России Владимира Путина поздравляют его с днём рождения «теплом и с любовью». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки — тепло и с любовью», — сказал он.
По словам Пескова, у Путина 7 октября, помимо официальных мероприятий, запланированы и личные дела. Ранее представитель Кремля отмечал, что в этот день президент проведёт совещание с Совбезом и несколько международных телефонных разговоров.
