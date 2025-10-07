Совбез и звонки за рубеж: Раскрыт не праздничный график Путина на день рождения
Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведёт не совсем празднично – он соберёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Дело не в поздравлениях, а в рабочей повестке», — раскрыл график главы государства представитель Кремля.
Кроме того, у российского лидера пройдёт ряд телефонных переговоров с зарубежными представителями. Помимо рабочих задач, у президента могут быть и личные планы, добавил представитель Кремля.
Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Российскому лидеру исполнится 73 года. Поздравления для главы государства сыпяться с самого утра из всех уголков мира. С праздником президента уже успели поздравить Патриарх Кирилл, белорусский коллега и товарищ Александр Лукашенко, а также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
