Совбез и звонки за рубеж: Раскрыт не праздничный график Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, проведёт не совсем празднично – он соберёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«У президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Дело не в поздравлениях, а в рабочей повестке», — раскрыл график главы государства представитель Кремля.

Кроме того, у российского лидера пройдёт ряд телефонных переговоров с зарубежными представителями. Помимо рабочих задач, у президента могут быть и личные планы, добавил представитель Кремля.