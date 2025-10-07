Пододеяльник и тигрица: Life.ru собрал подборку самых интересных подарков Путину

По протоколу большинство официальных подарков, которые получает президент РФ Владимир Путин на день рождения, становятся государственной собственностью. Частные же подарки проходят контроль ФСО — и кое‑что лидер оставляет себе. Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев собрал подборку из самых примечательных презентов, полученных главой РФ.

Самым пророческим подарком журналист назвал хрустального крокодила, подаренного бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным в 2002 году. Дело в том, что крокодил из-за своих особенностей строения не способен идти назад. Самым смешным журналист признал сборник «100 анекдотов про Путина», который глава государства получил в 2002 году. Кстати, он обещал прочесть их все.

Самый полезный подарок Путин получил от семьи в 2007 году. Это был костюм — незаменимый политический атрибут. Самым оригинальным подарком стала в 2008 году маленькая тигрица Маша. Она провела своё тигриное детство в Ново-Огарёве, а затем перебралась в зоопарк в Геленджике.

Тигрёнок Маша. Фото © Telegram / Юнашев Live

Студенческая дерзость 2010 года — эротический календарь от девушек журфака МГУ. А вот самый неоднозначный подарок сделал Путину в 2017 году его хороший приятель Сильвио Берлускони — бывший премьер-министр Италии. Он преподнёс главе РФ пододеяльник, где были изображены они вдвоём на фоне Колизея и собора Василия Блаженного.

Подарок Берлускони. Фото © Telegram / Юнашев Live

Самым милым подарком был алабай по кличке Верный от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Вы наверняка помните эти трогательные фотографии Путина с щенком на руках. А вот самый тяжёлый презент сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко. В 2022 году он подарил российскому лидеру трактор «Беларус».

Путин и Верный. Фото © Telegram / Юнашев Live

Напомним, что сегодня Владимиру Путину исполнилось 73 года. Его уже успел поздравить Александр Лукашенко, отметивший в письме его роль в укреплении суверенитета Отчизны, а также глава КНДР Ким Чен Ын, подчеркнувший, что дружба между Москвой и Пекином будет вечной.