От тайги до Совбеза: Life.ru вспомнил, как Путин в разные годы отмечал свой день рождения

Президент России Владимир Путин, которому сегодня исполнилось 73 года, традиционно отмечает день рождения на работе. Глава государства не сторонник масштабных торжеств, и почти каждый год его праздник проходит в деловом ритме. Специальный корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев вспомнил, как президент отмечал свой день рождения в разные годы.

Нередко 7 октября для Путина связано с вопросами безопасности. Так, в 2001 году он провёл экстренное совещание с представителями силовых структур из-за начала операции США в Афганистане. В 2007 году всех руководителей силовых ведомств пригласили на приём в Кремль.

Вплоть до 2012 года Путин предпочитал отмечать праздник недалеко от своего родного города — Санкт-Петербурга, хотя это почти всегда были рабочие поездки.

В 2013 году он встретил день рождения на Деловом саммите АТЭС на Бали. Поработать президент, конечно, смог, но коллеги не оставили его без внимания. Владимира Путина пригласили в отдельную комнату, где участники мероприятия во главе с лидером Китая Си Цзиньпином исполнили Happy birthday to you под гитарный аккомпанемент президента Индонезии.

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

Затем в течение нескольких лет Путин старался находить баланс между работой и личной жизнью. Например, в 2014 году он провёл день рождения в тайге, в 2015-м посетил хоккейный матч в Сочи, а затем провёл совещание с Минобороны по операции в Сирии. В последующие годы Путин чередовал праздники на природе и в кругу семьи. В последние годы российский лидер всё чаще встречает день рождения, работая в Москве или Ново-Огарёво. Так, в 2017 и 2021 годах он проводил заседания Совета безопасности.