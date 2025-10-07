Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения Божией помощи в служении России

Патриарх Кирилл обратился с поздравительным словом к президенту РФ Владимиру Путину в его день рождения, выразив ему благодарность за поддержку Церкви, укрепление её связей с государством, а также за труды на благо страны. Текст обращения размещён на сайте РПЦ.

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днём рождения... Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан», — написал патриарх Кирилл.

Он напомнил, что Путин призван к «важному и многотрудному служению, которое сопряжено с огромной ответственностью за страну, а также с заботой о миллионах сограждан». Первосвященник отметил заслуги президента в развитии страны, в укреплении её суверенитета, национальной безопасности и в улучшении социально-экономических показателей. По словам патриарха, всё это стало крепким фундаментом для дальнейшего процветания Отечества.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о духовной связи с президентом России Владимиром Путиным, раскрыв историю о том, как его отец совершил обряд крещения будущего российского лидера в 1953 году. Он также пояснил, что в детские годы будущий президент жил недалеко от Преображенского собора в Ленинграде, где служил его отец. Данное обстоятельство, по словам патриарха, было установлено и документально подтверждено позднее.