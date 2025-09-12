Патриарх Кирилл рассказал, как его отец крестил Путина в 1953 году

Патриарх Кирилл рассказал о духовной связи с президентом России Владимиром Путиным, раскрыв историю о том, как его отец совершил обряд крещения будущего российского лидера в 1953 году. Об этом глава РПЦ сообщил во время божественной литургии в праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского.

Патриарх Кирилл о том, как его отец крестил Владимира Путина. Видео © Telegram / Телеканал СПАС

Он также пояснил, что в детские годы будущий президент жил недалеко от Преображенского собора в Ленинграде, где служил его отец. Данное обстоятельство, по словам патриарха, было установлено и документально подтверждено позднее. Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что считает это событие не случайным совпадением, а проявлением божественного промысла в жизни страны. Он отметил, что президент является глубоко верующим человеком, что соответствует традициям его воспитания.

«Ну, совпадение? Ну, кто-то сказал, ну да, совпадение. Я в этом совпадения не вижу. Я вижу в этом знак Божьего присутствия в наших жизнях, а значит и в жизни нашей многострадальной, великой, но действительно благодатной страны», — заявил патриарх Кирилл.