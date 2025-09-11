«Только в трезвом уме»: Патриарх Кирилл рассказал, почему христианам следует избегать алкоголя

Воздержание от алкоголя необходимо христианам для сохранения трезвого рассудка, позволяющего отличать истину от лжи и противостоять собственным порокам. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня трезвости, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

«Только в трезвом уме мы способны отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам — делать всё то, к чему мы призваны как христиане», — говорится в обращении патриарха.

Глава РПЦ отметил положительную динамику снижения потребления алкоголя и табака в России, но выразил озабоченность распространением новых опасных веществ, искажающих восприятие реальности. По его словам, противостоять современным вызовам невозможно без сознательного воздержания от пороков и постоянной работы над собой.