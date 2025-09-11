Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 21:43

Патриарх Кирилл предостерёг от превращения проповедей в стендап

Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru

Русская Православная Церковь должна активно использовать современные коммуникационные технологии, но при этом необходимо избегать упрощения и «обмирщения» проповедей, не превращать их в развлекательный формат. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает RG.ru.

По словам главы РПЦ, развитие технологий предоставляет Церкви уникальную возможность доносить свою позицию до огромной аудитории. Он также подчеркнул, что несмотря на то, что не все подобные начинания можно назвать идеальными, они всё же помогают распространению Благой вести о Христе Спасителе.

«В то же время нужно не забывать и об ответственности перед аудиторией — адаптируя язык диалога, важно не переходить грань, не пытаться нравиться аудитории ценой потери высоты миссии, не превращать проповедь в стендап», — сказал Патриарх.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился личным опытом, рассказав о том, как в определённый период своей жизни он столкнулся с соблазном отказаться от пути священнослужителя под влиянием светских факторов. Глава РПЦ отметил, что в момент наивысшей опасности, находясь под гнётом светского мира, он воззвал к Царице Небесной, и молитва была услышана.

