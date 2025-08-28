Мессенджер MAX
28 августа, 11:02

«Было в жизни опасное событие»: Патриарх Кирилл рассказал, что он мог и не стать священником

Патриарх Кирилл заявил, что светское давление могло помешать ему стать священником

Обложка © Life.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился личным опытом, поведав о том, как в определённый период жизни он мог отказаться от пути священнослужителя из-за влияния светских факторов. Эти откровения прозвучали в его проповеди после богослужения в Успенском соборе Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы.

«В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником», — сказал глава РПЦ во время литургии.

В момент наивысшей опасности, находясь под гнётом светского мира, патриарх воззвал к Царице Небесной, и молитва его была услышана – он увидел первые признаки улучшения. В дальнейшем ему уже не так часто удавалось избежать беды.

РПЦ 28 августа отмечает одно из важнейших событий – Успение Пресвятой Богородицы, то есть переход от земной жизни к вечной. Этот праздник замыкает собой череду 12 главных церковных торжеств, начинающихся 14 сентября по современному календарю. Дата Успения фиксирована, и в этот же день заканчивается предваряющий его двухнедельный Успенский пост.
Ранее патриарх Кирилл в ходе заседания Высшего Церковного Совета РПЦ озвучил свои опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его мнению, потенциальные социальные изменения могут привести к наступлению «эры антихриста».

