Патриарх Кирилл предупредил об угрозе, которая приближает «эру антихриста»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Высшего Церковного Совета РПЦ озвучил свои опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его мнению, потенциальные социальные изменения могут привести к наступлению «эры антихриста».

Позиция патриарха обоснована тем, что нейросети затрагивает многочисленные аспекты человеческого бытия и общественных отношений, в связи с чем требует всестороннего и этически обоснованного анализа со стороны Церкви.

Глава РПЦ указал на вызывающую обеспокоенность тенденцию — замещение непосредственного человеческого общения взаимодействием с искусственным интеллектом. Патриарх подчеркнул, что социальная природа человека неразрывно связана с живым диалогом, и пренебрежение им приводит к деградации как индивидуального развития, так и коллективного благополучия.

Патриарх определил текущие изменения как начало фазы, когда грани между добром и злом становятся неочевидными. По его словам, это чревато глубокими духовными и моральными потрясениями.

«Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом, а значит, способность любить, прощать, сострадать? Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла, а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заявил глава РПЦ.