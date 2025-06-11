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10 июня, 21:48

Отец Илона Маска сделал неожиданное предсказание о будущем искусственного интеллекта

Эррол Маск: Люди не позволят роботам и искусственному интеллекту захватить мир

ИИ. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

ИИ. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск высказал оптимистичный взгляд на будущее технологий во время своего выступления на «Форуме будущего 2050». Он категорически отверг возможность захвата мира роботами и искусственным интеллектом, подчеркнув, что ИИ останется под контролем человека.

«И я не верю в эти истории, что искусственный интеллект захватит мир. Ничто не может сравниться с человеческими мыслями», — отметил он.

Эррол Маск также поделился прогнозом своего сына о том, что к 2040 году роботы станут такой же обычной частью повседневной жизни, как стиральные машины. Однако, по его мнению, это не представляет угрозы для человечества.

В России создадут центр развития искусственного интеллекта
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Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на ключевую проблему использования ИИ в макроэкономике: ограниченность исторических данных в условиях структурных изменений. Главная сложность в том, что алгоритмы машинного обучения выявляют закономерности на основе прошлых тенденций, но не способны предсказать принципиально новые явления.

Артём Гапоненко
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