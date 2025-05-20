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20 мая, 11:12

Набиуллина оценила возможности искусственного интеллекта для анализа ключевой ставки

Набиуллина: Возможности ИИ в анализе ключевой ставки ограничены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deemerwha studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deemerwha studio

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) в макроэкономическом анализе, включая определение ключевой ставки, ограничены. Как она пояснила, опора ИИ на исторические данные делает его неэффективным в условиях текущей структурной трансформации, когда этих сведений недостаточно для актуального и полного анализа.

Набиуллина заявила, что Центробанк работает над использованием потенциала искусственного интеллекта, рассматривая его перспективы при принятии решений по ставке.

«Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», — цитирует её слова ТАСС.

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Ранее в ЦБ оценили вероятность повышения ключевой ставки. В Банке России указали, что сохранение жёстких денежно-кредитных условий критически важно для придания устойчивости экономическим процессам. Это позволит обеспечить дальнейшее сужение положительного разрыва выпуска, способствуя замедлению инфляции и её выходу на целевой уровень к 2026 году.

Ольга Сливченко
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