Набиуллина оценила возможности искусственного интеллекта для анализа ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) в макроэкономическом анализе, включая определение ключевой ставки, ограничены. Как она пояснила, опора ИИ на исторические данные делает его неэффективным в условиях текущей структурной трансформации, когда этих сведений недостаточно для актуального и полного анализа.

Набиуллина заявила, что Центробанк работает над использованием потенциала искусственного интеллекта, рассматривая его перспективы при принятии решений по ставке.

«Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании», — цитирует её слова ТАСС.