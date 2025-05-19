Банк России понизил курсы доллара и евро

Центральный банк России снизил официальные курсы доллара США и евро, которые будут действовать 20 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Ранее экономист заявила, что курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для экономики РФ. Специалист также отметила, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике.