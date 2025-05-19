Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 16:23

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ понизил официальный курс доллара на 36 копеек, до 80,41 рубля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центральный банк России снизил официальные курсы доллара США и евро, которые будут действовать 20 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс рубля продемонстрировал рост по отношению к основным валютам. Доллар подешевел на 36 копеек и торгуется на уровне 80,41 рубля, а евро — на 20 копеек, достигнув отметки в 90,51 рубля.
Российским туристам предложили замену старых долларовых банкнот за границей
Российским туристам предложили замену старых долларовых банкнот за границей

Ранее экономист заявила, что курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для экономики РФ. Специалист также отметила, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar