Банк России понизил курсы доллара и евро
ЦБ понизил официальный курс доллара на 36 копеек, до 80,41 рубля
Обложка © Life.ru
Центральный банк России снизил официальные курсы доллара США и евро, которые будут действовать 20 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Курс рубля продемонстрировал рост по отношению к основным валютам. Доллар подешевел на 36 копеек и торгуется на уровне 80,41 рубля, а евро — на 20 копеек, достигнув отметки в 90,51 рубля.
Ранее экономист заявила, что курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для экономики РФ. Специалист также отметила, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике.