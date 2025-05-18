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18 мая, 10:27

Российским туристам предложили замену старых долларовых банкнот за границей

РИАН: Российские туристы могут использовать в путешествиях юани вместо долларов

Доллары и юани. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Доллары и юани. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Вместо долларов старого образца, с обменом которых за границей все чаще возникают трудности, российским туристам предложили брать в поездки юани, передаёт РИА «Новости».

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, обострились осенью прошлого года и затрагивают, в том числе, и российских путешественников. Так, в ОАЭ и Турции, а также в некоторых странах Юго-Восточной Азии, предпочтение отдаётся долларам нового образца, а старые купюры обменивают по невыгодному курсу.

На этом фоне юань выглядит более перспективным вариантом. Китайская валюта активно используется в Турции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Египте, а также Армении, Франции, Вьетнаме, ЮАР, Бразилии и Казахстане. Наряду с юанем, туристам стоит обратить внимание на евро, сохраняющие статус универсальной валюты, и дирхамы ОАЭ.

В Anderida Financial Group отметили, что не стоит исключать сложностей с юанем, связанных с относительно невысоким спросом на него. Специалисты советуют заранее диверсифицировать валютную корзину и брать с собой не только доллары, но и евро, юани, а также валюту страны назначения.

«Ещё один запасной вариант — поменять рубли на валюту у местных гидов. Но это несёт свои риски и ограничения по сумме», — заключили в компании.

Туристов предупредили о подорожании билетов и отелей в России
Туристов предупредили о подорожании билетов и отелей в России

Ранее российским туристам сообщили о 11 странах, где они могут обменять рубли. В Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, Южноафриканской Республике, Венесуэле и Бразилии обмен рублей на местную валюту в банках и обменных пунктах не осуществляется.

Алиса Хуссаин
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