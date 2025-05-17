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17 мая, 08:31

Названо 11 стран, где российские туристы могут обменять рубли

Российские туристы могут обменять рубли в одиннадцати странах мира

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Российские туристы могут обменять рубли на местную валюту в десяти популярных странах, включая Турцию, Китай, Казахстан и Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав данные обменных пунктов в крупных аэропортах и местных банков.

На фоне проблем с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, которые возникли осенью прошлого года, для российских туристов за рубежом это становится актуальным. В некоторых странах, например в ОАЭ и Турции, требуются доллары нового образца, а в странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются по сниженному курсу.

Изучение данных обменников и банков показало, что обменять рубли можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, как в аэропортах, так и в городских отделениях. В Китае обмен рублей возможен только в обменниках аэропортов, а в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии – только в городских банках. В Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, ЮАР, Венесуэле и Бразилии обмен рублей на местную валюту в банках и обменниках невозможен.

Российским туристам назвали оптимальные способы обменять валюту перед отпуском за границей
Российским туристам назвали оптимальные способы обменять валюту перед отпуском за границей

Ранее Life.ru рассказал, что российские туристы столкнулись с массовыми задержаниями рейсов в Египет. Наши соотечественники не могут улететь на отдых через авиакомпании AlMasria, Air Cairo, Red Sea и Nesma Airlines. Пару дней назад зафиксировано более 15 задержанных рейсов. Проблемы объясняют нестабильной обстановкой в Ливии и конфликтом на Ближнем Востоке.

Наталья Афонина
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