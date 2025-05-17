Названо 11 стран, где российские туристы могут обменять рубли

Российские туристы могут обменять рубли на местную валюту в десяти популярных странах, включая Турцию, Китай, Казахстан и Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости», проанализировав данные обменных пунктов в крупных аэропортах и местных банков.

На фоне проблем с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, которые возникли осенью прошлого года, для российских туристов за рубежом это становится актуальным. В некоторых странах, например в ОАЭ и Турции, требуются доллары нового образца, а в странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются по сниженному курсу.

Изучение данных обменников и банков показало, что обменять рубли можно в Турции, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане, как в аэропортах, так и в городских отделениях. В Китае обмен рублей возможен только в обменниках аэропортов, а в ОАЭ, Южной Корее, Таиланде и Венгрии – только в городских банках. В Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, ЮАР, Венесуэле и Бразилии обмен рублей на местную валюту в банках и обменниках невозможен.