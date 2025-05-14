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Регион
14 мая, 14:50

Российские туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов в Египет

SHOT: Российские туристы жалуются на задержки рейсов египетских авиакомпаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Российские туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов египетских авиакомпаний. За последние сутки зафиксировано более 15 задержанных рейсов, как в североафриканскую страну, так и в РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, российские туристы преимущественно жалуются на авиакомпании AlMasria, Air Cairo, Red Sea и Nesma Airlines. Эти перевозчики лидируют по количеству задержек рейсов, как из Хургады и Шарм-эш-Шейха в Россию, так и в обратном направлении.

Авиакомпании объясняют задержки рейсов нестабильной обстановкой в Ливии и конфликтом в Израиле. По прибытии в Египет туристам сообщают, что при возникновении угрозы в радиусе 300-600 км от аэропорта вылета, рейс может быть отложен до подтверждения безопасности.

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Обстановка в данном регионе действительно неспокойная. Напомним, вооружённые столкновения охватили столицу Ливии поздним вечером 12 мая. В результате пострадали шесть человек.

Мария Любицкая
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