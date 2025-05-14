Российские туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов в Египет

Российские туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов египетских авиакомпаний. За последние сутки зафиксировано более 15 задержанных рейсов, как в североафриканскую страну, так и в РФ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, российские туристы преимущественно жалуются на авиакомпании AlMasria, Air Cairo, Red Sea и Nesma Airlines. Эти перевозчики лидируют по количеству задержек рейсов, как из Хургады и Шарм-эш-Шейха в Россию, так и в обратном направлении.

Авиакомпании объясняют задержки рейсов нестабильной обстановкой в Ливии и конфликтом в Израиле. По прибытии в Египет туристам сообщают, что при возникновении угрозы в радиусе 300-600 км от аэропорта вылета, рейс может быть отложен до подтверждения безопасности.