Туристка из России умерла в самолёте после отказа турецкого аэропорта в посадке

Аэропорт турецкой Каппадокии запретил посадку самолёту из России с пассажиркой без сознания. Женщина умерла, не дождавшись скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Трагедия произошла утром 11 мая. Борт Boeing 767 (RA-73079) авиакомпании AZUR Air летел из Внуково в Анталью. Примерно за час до приземления 50-летняя туристка почувствовала себя плохо. Экипаж незамедлительно вызвал медиков из числа пассажиров, но пассажирке становилось только хуже, она потеряла сознание.

Тогда командира экипажа запросил посадку на ближайшем аэродроме в Каппадокии, но на высоте чуть менее пяти тысяч турецкий диспетчер отказал ему в приземлении в аэропорту города Кайсери без объяснения причин. Пилоты взяли курс на Анталью, но женщина скончалась незадолго до приземления. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких не помогли ей.