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Регион
13 мая, 15:21

Туристка из России умерла в самолёте после отказа турецкого аэропорта в посадке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Galaganov

Аэропорт турецкой Каппадокии запретил посадку самолёту из России с пассажиркой без сознания. Женщина умерла, не дождавшись скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Трагедия произошла утром 11 мая. Борт Boeing 767 (RA-73079) авиакомпании AZUR Air летел из Внуково в Анталью. Примерно за час до приземления 50-летняя туристка почувствовала себя плохо. Экипаж незамедлительно вызвал медиков из числа пассажиров, но пассажирке становилось только хуже, она потеряла сознание.

Тогда командира экипажа запросил посадку на ближайшем аэродроме в Каппадокии, но на высоте чуть менее пяти тысяч турецкий диспетчер отказал ему в приземлении в аэропорту города Кайсери без объяснения причин. Пилоты взяли курс на Анталью, но женщина скончалась незадолго до приземления. Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких не помогли ей.

Застрявшие в Анталье российские туристы вернулись домой
Застрявшие в Анталье российские туристы вернулись домой

Ранее сообщалось, что россиянин застрял в госпитале в Египте с тяжёлым сепсисом. Лечение уже обошлось семье в более чем 6 тысяч долларов, так как страховое покрытие неполное.

Никита Никонов
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