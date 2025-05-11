Застрявшие в Анталье российские туристы вернулись домой

Россияне, чей отдых в Анталье продлился дольше запланированного из-за отмены рейсов Turkish Airlines, успешно вернулись на родину. Об этом РИА «Новости» рассказали сами туристы.

Одна из вернувшихся сообщила, что её рейс из Сиде в Москву отменили ещё в четверг, и отель бесплатно продлил её пребывание. В итоге она вылетела спустя несколько дней, тем же рейсом летели и другие туристы, ожидавшие вылета с 7 мая.

«Мы прилетели в Москву в 05:15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь ещё 7 мая», — рассказала Марина.

Обратный путь был омрачён ожиданием: в аэропорту Антальи туристы провели около 2,5 часов в очереди на багаж. Дополнительные трудности вызвала организация трансфера: о нем не предупредили заранее, вынудив туристов собираться в спешке.