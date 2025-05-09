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9 мая, 16:30

Задержка рейса не помешала россиянам отметить День Победы в аэропорту Антальи

SHOT: Россияне отметили День Победы в аэропорту Антальи

Непредвиденная задержка рейса не помешала российским туристам в аэропорту Антальи отметить День Победы. Несколько сотен путешественников, ожидающих вылета в Шереметьево, превратили зал в площадку для праздника, о чём сообщил SHOT.

Видео, опубликованное нашими коллегами, запечатлело трогательный момент: россияне хором исполняют знаменитую песню «День Победы», после чего в зале раздаются громкие аплодисменты. Это стало ярким проявлением патриотизма и единения вдали от Родины. Подобные ситуации показывают, как важны для людей общие ценности и память о Великой Победе, даже в самых неожиданных обстоятельствах.

В Москве — парад, в Анталье — «Катюша»: Туристы в Турции отметили День Победы
В Москве — парад, в Анталье — «Катюша»: Туристы в Турции отметили День Победы

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгороде в честь Дня Победы состоялась трогательная акция, организованная горожанами. В торговых центрах города звучали песни военных лет, посвящённые 80-летию Великой Победы. Посетители с удовольствием подпевали исполнителям, снимая происходящее на видео.

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Life.ru

Анастасия Никонорова
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