Непредвиденная задержка рейса не помешала российским туристам в аэропорту Антальи отметить День Победы. Несколько сотен путешественников, ожидающих вылета в Шереметьево, превратили зал в площадку для праздника, о чём сообщил SHOT.

Видео, опубликованное нашими коллегами, запечатлело трогательный момент: россияне хором исполняют знаменитую песню «День Победы», после чего в зале раздаются громкие аплодисменты. Это стало ярким проявлением патриотизма и единения вдали от Родины. Подобные ситуации показывают, как важны для людей общие ценности и память о Великой Победе, даже в самых неожиданных обстоятельствах.