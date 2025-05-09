Задержка рейса не помешала россиянам отметить День Победы в аэропорту Антальи
SHOT: Россияне отметили День Победы в аэропорту Антальи
Непредвиденная задержка рейса не помешала российским туристам в аэропорту Антальи отметить День Победы. Несколько сотен путешественников, ожидающих вылета в Шереметьево, превратили зал в площадку для праздника, о чём сообщил SHOT.
Видео, опубликованное нашими коллегами, запечатлело трогательный момент: россияне хором исполняют знаменитую песню «День Победы», после чего в зале раздаются громкие аплодисменты. Это стало ярким проявлением патриотизма и единения вдали от Родины. Подобные ситуации показывают, как важны для людей общие ценности и память о Великой Победе, даже в самых неожиданных обстоятельствах.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгороде в честь Дня Победы состоялась трогательная акция, организованная горожанами. В торговых центрах города звучали песни военных лет, посвящённые 80-летию Великой Победы. Посетители с удовольствием подпевали исполнителям, снимая происходящее на видео.
Life.ru