Жители Белгорода в День Победы всем городом запели военные песни
День Победы. Фото © Life.ru
В Белгороде в День Победы прошла трогательная акция, организованная местными жителями. Прямо в торговых центрах города прозвучали песни военных лет, посвящённые 80-летию Великой Победы. Посетители ТЦ с удовольствием подпевали, снимая происходящее на видео. Об этом сообщает официальный канал мэрии Белгорода в Telegram.
В Белгороде в День Победы пели хором в торговых центрах. Видео © официальный канал мэрии Белгорода в Telegram
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, проект #неожиданно_культурно был создан творческими белгородцами, чтобы порадовать и поддержать горожан. Идея неожиданных музыкальных флешмобов в общественных местах пришлась по душе многим жителям города.
В Белгороде в День Победы. Видео © Telegram / ВИКСА КО ВЕЩАЕТ
Молодые блогеры тоже поддержали взрослое поколение. Местная жительница сняла исполнений песен на видео и выложила трогательный ролик в соцсетях. Девушка сама не смогла сдержать эмоций.
«Мои дорогие! Сегодня я стала свидетелем невероятного! Всех с праздником великой победы! Мы помним, мы гордимся!» — написала она.
Ранее Life.ru писал, что отдыхающие в Турции, находясь на пляжах Антальи, спели известную советскую песню «Катюша». Это стало проявлением их связи с родиной и уважения к памяти о Великой Победе.