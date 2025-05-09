Жители Белгорода в День Победы всем городом запели военные песни

В Белгороде в День Победы прошла трогательная акция, организованная местными жителями. Прямо в торговых центрах города прозвучали песни военных лет, посвящённые 80-летию Великой Победы. Посетители ТЦ с удовольствием подпевали, снимая происходящее на видео. Об этом сообщает официальный канал мэрии Белгорода в Telegram.

В Белгороде в День Победы пели хором в торговых центрах. Видео © официальный канал мэрии Белгорода в Telegram

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, проект #неожиданно_культурно был создан творческими белгородцами, чтобы порадовать и поддержать горожан. Идея неожиданных музыкальных флешмобов в общественных местах пришлась по душе многим жителям города.

В Белгороде в День Победы. Видео © Telegram / ВИКСА КО ВЕЩАЕТ

Молодые блогеры тоже поддержали взрослое поколение. Местная жительница сняла исполнений песен на видео и выложила трогательный ролик в соцсетях. Девушка сама не смогла сдержать эмоций.