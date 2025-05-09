В Бангладеш прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы. Организаторами патриотических мероприятий выступили Русский дом в Дакке, Ассоциация российских соотечественников «Родина» и объединение выпускников советских и российских вузов, сообщает 360.ru.

Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» в Дакке за последние годы стали регулярными и начали привлекать всё больше местных жителей. К слову, перед ними выступил посол России в Бангладеш Александр Хозин. Он обратил внимание, что народная инициатива приобрела международный масштаб.