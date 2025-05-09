В Бангладеш прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента»
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В Бангладеш прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы. Организаторами патриотических мероприятий выступили Русский дом в Дакке, Ассоциация российских соотечественников «Родина» и объединение выпускников советских и российских вузов, сообщает 360.ru.
Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» в Дакке за последние годы стали регулярными и начали привлекать всё больше местных жителей. К слову, перед ними выступил посол России в Бангладеш Александр Хозин. Он обратил внимание, что народная инициатива приобрела международный масштаб.
После официальной части состоялся автопробег, в котором участвовали более 200 мотоциклов и машин. Волонтёры пронесли по улицам Дакки георгиевскую ленту длиной 80 метров. В праздничных акциях приняли участие более 600 человек.
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади объявил минуту молчания. Кроме того, глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны.