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Регион
9 мая, 07:41

Путин: Советские войска определили исход всей Второй мировой войны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Советские войска, сражавшиеся до последнего на ключевых рубежах, сыграли решающую роль в исходе Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы, посвящённом 80-летию Великой Победы.

Он подчеркнул, что именно Советский Союз принял на себя самые ожесточённые удары противника. Миллионы мирных граждан встали под ружьё и сражались до конца — на высотах, плацдармах и передовых рубежах.

«Именно благодаря этим людям были одержаны безоговорочные победы в крупнейших битвах — под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре», — отметил президент.

Он также особо упомянул героизм защитников Белоруссии, оборону Брестской крепости, Могилёва, Одессы, Севастополя, Мурманска, Тулы и Смоленска.

Путин: Представители разных народов останутся в истории русскими солдатами
Путин: Представители разных народов останутся в истории русскими солдатами
Марина Фещенко
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