Путин: Советские войска определили исход всей Второй мировой войны

Советские войска, сражавшиеся до последнего на ключевых рубежах, сыграли решающую роль в исходе Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы, посвящённом 80-летию Великой Победы.

Он подчеркнул, что именно Советский Союз принял на себя самые ожесточённые удары противника. Миллионы мирных граждан встали под ружьё и сражались до конца — на высотах, плацдармах и передовых рубежах.

«Именно благодаря этим людям были одержаны безоговорочные победы в крупнейших битвах — под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре», — отметил президент.