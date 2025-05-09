Путин: Представители разных народов останутся в истории русскими солдатами

Солдаты, воевавшие во времена Великой Отечественной войны, вошли в историю как русские, независимо от их национальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время торжественной речи, посвящённой 80-летию Великой Победы.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с попытками искажения её событий. Наш долг оставить честь бойцов и командиров Красной Арии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые останутся в истории русскими солдатами», — заявил Путин.