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Регион
9 мая, 07:29

Путин: Представители разных народов останутся в истории русскими солдатами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Солдаты, воевавшие во времена Великой Отечественной войны, вошли в историю как русские, независимо от их национальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время торжественной речи, посвящённой 80-летию Великой Победы.

«Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с попытками искажения её событий. Наш долг оставить честь бойцов и командиров Красной Арии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые останутся в истории русскими солдатами», — заявил Путин.

Напомним, парад в честь 80-летия Великой Победы начался в столице 9 мая. Владимир Пут обменялся рукопожатиями с ветеранами Великой Отечественной войны, присутствующими на Параде Победы на Красной площади.

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Полина Никифорова
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