На Красной площади начался Парад Победы
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Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве. Трансляцию Life.ru вы можете посмотреть здесь.
На трибунах присутствуют президент РФ Владимир Путин вместе с приехавшими в Москву иностранными лидерами. Среди приглашённых гостей, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев — всего около 30 лидеров.
В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. А на трибунах также замечены военные из Северной Кореи, которые принимали участие в Курской операции в зоне СВО.