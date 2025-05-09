На Красной площади начался Парад Победы

Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве. Трансляцию Life.ru вы можете посмотреть здесь.

На трибунах присутствуют президент РФ Владимир Путин вместе с приехавшими в Москву иностранными лидерами. Среди приглашённых гостей, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев — всего около 30 лидеров.