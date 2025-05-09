Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 07:01

На Красной площади начался Парад Победы

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве. Трансляцию Life.ru вы можете посмотреть здесь.

Десант поёт Газманова: В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы
Десант поёт Газманова: В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы

На трибунах присутствуют президент РФ Владимир Путин вместе с приехавшими в Москву иностранными лидерами. Среди приглашённых гостей, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Бразилии и Венесуэлы Луис Инасиу Лула да Силва и Николас Мадуро, президент Сербии Александар Вучич, руководитель Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев — всего около 30 лидеров.

Военные эксперты порассуждали, покажут ли «Орешник» на Параде Победы
Военные эксперты порассуждали, покажут ли «Орешник» на Параде Победы

В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. А на трибунах также замечены военные из Северной Кореи, которые принимали участие в Курской операции в зоне СВО.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar