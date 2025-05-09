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9 мая, 06:00

Десант поёт Газманова: В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы

В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы

В Москве на Красной площади проходят финальные приготовления перед началом Парада Победы. В распоряжении Life.ru оказалось видео из центра столицы.

Десантники готовятся к Параду Победы на Красной площади. Видео © Life.ru

Как сообщает корреспондент Life.ru, военнослужащие хором поют песню Олега Газманова «Россия». Также несколько минут назад на Красную площадь прибыл белорусский парадный расчёт.

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Ранее к центру Москвы выдвинулась военная техника, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади. Основой механизированной колонны стало большое количество гусеничной техники: танки, самоходные артустановки и другие машины.

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Life.ru

Владимир Озеров
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