Десант поёт Газманова: В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы

В Москве на Красной площади проходят финальные приготовления перед началом Парада Победы. В распоряжении Life.ru оказалось видео из центра столицы.

Десантники готовятся к Параду Победы на Красной площади. Видео © Life.ru

Как сообщает корреспондент Life.ru, военнослужащие хором поют песню Олега Газманова «Россия». Также несколько минут назад на Красную площадь прибыл белорусский парадный расчёт.