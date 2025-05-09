Десант поёт Газманова: В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы
В Москве проходят последние приготовления перед началом Парада Победы
В Москве на Красной площади проходят финальные приготовления перед началом Парада Победы. В распоряжении Life.ru оказалось видео из центра столицы.
Десантники готовятся к Параду Победы на Красной площади. Видео © Life.ru
Как сообщает корреспондент Life.ru, военнослужащие хором поют песню Олега Газманова «Россия». Также несколько минут назад на Красную площадь прибыл белорусский парадный расчёт.
Ранее к центру Москвы выдвинулась военная техника, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади. Основой механизированной колонны стало большое количество гусеничной техники: танки, самоходные артустановки и другие машины.
Life.ru