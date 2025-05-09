Лукашенко призвал Молдавию и Украину защитить правду о Великой Отечественной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления народам Украины и Молдавии по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основной акцент в посланиях, переданных через пресс-службу главы государства, сделан на важности сохранения исторической правды о тех событиях.

«Совместная борьба в годы Великой Отечественной войны — яркий пример дружбы и взаимовыручки белорусского и украинского народов. Сохранение исторической правды о тех памятных событиях является нашей общей обязанностью перед прошлыми и будущими поколениями», — сказано в послании.

В условиях, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и оправдать нацизм, Белоруссия, по словам президента, делает всё возможное, чтобы предотвратить повторение трагедий. Минск стремится защитить имена истинных победителей и освободителей мира от «коричневой чумы».