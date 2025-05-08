Лукашенко прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для празднования Дня Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Завтра на Красной площади в Москве Лукашенко вместе с другими лидерами иностранных государств станет зрителем Парада Победы, в котором также примут участие белорусские военнослужащие.
Вечером того же дня Лукашенко будет принимать праздничный парад уже в Минске.
9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади в Москве начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из 19 стран-партнёров. Москва уже принимает высоких гостей со всего мира. Среди них – лидеры государств, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич и многие другие.