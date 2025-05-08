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Регион
8 мая, 09:24

Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глава государства Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии.

Президент РФ подчеркнул, что в этих странах бережно хранят память о героизме и жертвах предков, сражавшихся с нацизмом и трудившихся в тылу. Он отметил важность защиты исторической правды и решительного противодействия попыткам оправдать или забыть преступления нацистов и их пособников.

«Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками»,  — подчеркнул Путин.

В посланиях Путин выразил ветеранам и труженикам тыла искреннюю благодарность, пожелав им здоровья и долголетия. Обращаясь к народам Грузии и Молдавии, он призвал сохранить традиции дружбы и не допустить разделения общего исторического наследия.

Парадный расчёт КНР пройдёт на Красной площади в День Победы
Парадный расчёт КНР пройдёт на Красной площади в День Победы

Напомним, что на Парад Победы в Москву приедут 29 лидеров из разных стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Оксана Попова
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