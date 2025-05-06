На Парад Победы приедут лидеры 29 стран

На Парад Победы в Москве приедут 29 лидеров из разных стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили.<...> После этого [встречи] запланировано совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и совместное фотографирование», — заявил он.