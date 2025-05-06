На Парад Победы приедут лидеры 29 стран
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На Парад Победы в Москве приедут 29 лидеров из разных стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили.<...> После этого [встречи] запланировано совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и совместное фотографирование», — заявил он.
Кроме того, в Параде Победы на Красной площади примут участие парадные расчёты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Среди прибывших на парад будут президенты этих стран, а также лидеры Армении, Белоруссии, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Конго, Кубы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Кроме того, приглашение на Парад Победы направлено послу США в России Линн Трейси. О том, посетит ли она мероприятие в честь 80-летня Победы, станет известно 9 мая. Кроме того, в Кремле заявили о готовности Путина приветствовать американского лидера на Параде Победы в Москве.