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6 мая, 13:18

Марафон дипломатии: Путин проведёт более 15 встреч в Москве в дни 80-летия Победы

Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч

Путин встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Обложка © Life.ru

Путин встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Обложка © Life.ru

В дни празднования 80-летия Победы, с 7 по 10 мая, президент РФ Владимир Путин проведёт свыше 15 двусторонних встреч с лидерами других стран, а также несколько бесед в неформальном формате «на ногах». Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Так, 7 мая Путин встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а затем проведёт ещё три встречи с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который уже прибыл в Россию и находится в Санкт-Петербурге.

8 мая Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи за чаем обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса и перспективы российско-американского диалога.

9 мая состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, главой Сербии Александаром Вучичем, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

10 мая запланированы переговоры с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, а также с президентами Буркина-Фасо, Зимбабве, Лаоса, Палестины, Абхазии и Южной Осетии.

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О том, что президент России Владимир Путин готовится к многочисленным встречам с иностранными гостями, сообщалось ранее. Все они прибудут на Парад Победы в российскую столицу 9 Мая.

Оксана Попова
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