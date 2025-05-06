Марафон дипломатии: Путин проведёт более 15 встреч в Москве в дни 80-летия Победы

В дни празднования 80-летия Победы, с 7 по 10 мая, президент РФ Владимир Путин проведёт свыше 15 двусторонних встреч с лидерами других стран, а также несколько бесед в неформальном формате «на ногах». Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Так, 7 мая Путин встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а затем проведёт ещё три встречи с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который уже прибыл в Россию и находится в Санкт-Петербурге.

8 мая Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи за чаем обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса и перспективы российско-американского диалога.

9 мая состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, главой Сербии Александаром Вучичем, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

10 мая запланированы переговоры с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, а также с президентами Буркина-Фасо, Зимбабве, Лаоса, Палестины, Абхазии и Южной Осетии.