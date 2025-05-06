Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая

В период с 7 по 9 мая текущего года Московский Кремль будет недоступен для посещений. Как следует из сообщения Отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ, это связано с проведением торжественных мероприятий в честь 80-й годовщины Победы.

«В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет», — сказано в сообщении ФСО.

Помимо этого, в указанный период возможно введение ограничений на посещение Александровского сада.

Также на Соборной площади Московского Кремля 10 мая не будет проводиться традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.