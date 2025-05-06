Главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы 9 мая в 10:00 в Москве начнётся Парад Победы. С трибуны его будут наблюдать лидеры десятка государств. Life.ru выяснил, кто будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 5 мая, 21:27 Парад Победы проходит в Москве 9 мая. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве посетят лидеры многих иностранных государств. В числе их есть как союзники России, так и те, кто продолжает вести двойную игру и помогать противникам нашей страны.

Союзники по ОДКБ

Среди тех, кто точно посетит Москву, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомат Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Александр Лукашенко рассказал, что традиция собираться в Москве на празднование Победы была инициирована Владимиром Путиным.

— Традицию эту запустил Владимир Владимирович Путин, пригласив давным-давно нас на эти парады. Кто-то мог приехать, кто-то нет — по разным причинам. Но мы твёрдо стояли за то, что 9 Мая — День Победы. И не бывать на Красной площади — даже не потому, что это была единая Победа, — не бывать там, представляя героический белорусский народ, это просто было бы неправильно, — заявил белорусский лидер.

Президенты бывших союзных республик традиционно приглашаются на Парад Победы. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Главы государств бывшего СССР

Среди тех, кто будет на трибуне, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его республика выполняла важную роль в годы войны — тыловой район, обеспечивающий топливом Красную армию. Пос­ледний раз Алиев присутствовал на параде в Москве десять лет назад, после чего начался период охлаждения российско-азербайджанских отношений.

Азербайджан продолжает снабжать армию, но уже Украины, и не горюче-смазочными материалами, а вооружением. Стало известно об этом в 2023 году. В феврале этого года в Баку закрыли Русский дом, ужесточили визовый режим.

На Парад Победы приедет и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, пришедший к власти в 2022 году, но уже успевший выразить свои симпатии России, поставив нашу страну на первое место в списке союзников, правда второе он отдал США.

— Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с США. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями, — цитирует РИА «Новости» слова туркменского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также станет гостем Парада Победы. В начале специальной военной операции он заявил, что с пониманием относится к действиям России.

Президент Абхазии Бадра Гунба также планирует посетить Москву. Республика, как и её новые власти, поддерживают решения Кремля по многим вопросам, а граждане Абхазии принимают участие в специальной военной операции.

— Сегодня, когда Россия ведёт борьбу за сохранение своего государственного суверенитета, за установление справедливого мироустройства, Абхазия всецело на стороне своего стратегического союзника. Наши бойцы бок о бок со своими российскими братьями сражаются на фронтах специальной военной операции. Нет сомнений в том, что цели СВО будут достигнуты, — сказал абхазский лидер.

Кто не приедет на Парад Победы

Кого точно не будет в Москве, так это представителей Молдавии и Украины, хотя эти страны понесли значительные потери в Великой Отечественной войне, но русофобский и европейский курс, выбранный главами этих государств, лишил их исторической памяти.

Сербия

Сразу два сербских лидера приедут в Москву 9 мая. Глава Республики Сербской Милорад Додик и президент Сербии Александр Вучич станут участниками празднования Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы европейских чиновников. На фоне ухудшения здоровья в ходе поездки в США появились слухи, что Вучич не приедет в российскую столицу, но сербский президент их опроверг.

Глава Республики Сербской Милорад Додик и президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

— Мы признательны Красной армии, которая освободила нашу страну и наш народ. Что касается поездки в Москву, то я слишком взрослый — мне 55 лет, чтобы кто-то другой решал, куда мне идти и что делать. Я всегда старался работать в интересах граждан Сербии и сербского народа. И 9 мая, хотя некоторым это может не нравиться, я определённо буду в Москве, — сказал Вучич.

Последний из европейцев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже не прогнулся под европейских чиновников и заявил о готовности стать в один ряд с Владимиром Путиным.

— В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идёт 2025 год, а не 1939-й, — ответил Фицо на слова главы евродипломатии Каи Каллас.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Израиль и Палестина на одной трибуне

Сложно себе представить, но на одной трибуне в Москве будут председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас и посол Израиля в России Симона Гальперин. Для Аббаса это будет возможность не только увидеть мощь Российской армии, но и обсудить с президентом Владимиром Путиным ситуацию в Газе.

Африканские лидеры

Лидеры нескольких африканских государств тоже посетят Парад Победы. И дело тут не только в дипломатии. Нельзя забывать, что Германия имела свои планы на этот континент, а многие сегодняшние независимые страны были европейскими колониями. Например, Буркина-Фасо — бывшая территория Франции. Её лидер Ибрагим Траоре уже заявил о готовности приехать в Москву. Вместе с ним прибудет президент Конго Дени Сассу-Нгессо.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— Важно подчеркнуть, что 9 мая станет историческим днём не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм. Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве, — отметил Сассу-Нгессо.

КНР и Вьетнам

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Вьетнама То Лам подтвердили своё присутствие на Параде Победы. Глава Китая не только приедет сам, но и уже пригласил Россию на торжественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / AP / Nhac Nguyen

— Мы ждём официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы, к чему мы готовимся, и, безусловно, готовимся также и к визиту в Китайскую Народную Республику для участия в торжествах по случаю разгрома японского милитаризма, окончания Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября, — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Монголия

Гостем торжественных мероприятий в Москве станет и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. В российской столице он ещё проведёт встречу с Владимиром Путиным. Военнослужащие этой страны пройдут по Красной площади. Стоит напомнить, что Монголия активно помогала СССР в борьбе с нацистской Германией, а позже сама принимала участие в войне с Японией. Также представители этой страны будут гостями мероприятий в Чите.

— Празднование Дня Победы стало давней традицией для России, Китая и Монголии. Эти соседние страны внесли значительный вклад в общую победу над фашизмом, и их совместное участие в мероприятиях символизирует единство народов, — отметили в Правительстве Забайкальского края.

Представители Латинской Америки

Ожидается, что в Москву приедут президент Бразилии Лула да Силва, глава Венесуэлы Николас Мадуро, давний партнёр России, и кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото © ТАСС / AP / Gustavo Moreno

Кого ещё пригласили

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал ответа на приглашение в Москву, но его можно понять. Отношения между его страной и Пакистаном сильно обострились.

Авторы Даниил Черных