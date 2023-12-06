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Зачем Азербайджан вооружает Украину и чем это ему грозит

Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем для Баку пахнут заработки на оружии для Киева и как будет использована эта информация разными сторонами.

Опубликовано 6 декабря 2023, 15:26
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Зачем Азербайджан вооружает Украину. Обложка © Shutterstock

Зачем Азербайджан вооружает Украину. Обложка © Shutterstock

В Москве на полях совещания министров иностранных дел прикаспийских государств состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, где стороны обсуждали актуальные проблемы двусторонних отношений. И именно в день переговоров появилась информация, выставляющая друга и партнёра Москвы в Закавказье в не самом лучшем свете.

Некий украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл тайну Баку, сообщив, что Украина с некоторыми странами-партнёрами организовала собственное производство 122-миллиметровых снарядов для гаубицы Д-30. Эти страны он не назвал, зато проиллюстрировал пост фотографией в цеху по производству снарядов в одной из этих стран. На ней можно разглядеть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium Defence and Security Solutions.

Почему Баку работает на Киев

Скандал в соцсетях разгорелся нешуточный. "Виновник торжества" — компания Palladium — сразу же поспешила откреститься от обвинений. "Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство 122-миллиметровых снарядов для Украины, распространённые в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании. Хотим подчеркнуть, что, согласно законодательству Азербайджана, частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. Palladium имеет тесные деловые и партнёрские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте", — говорится в заявлении организации. К слову, указанная компания официально является партнёром "Укроборонпрома", что можно увидеть на официальном сайте предприятия. Делаем выводы.

Украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ
Украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ

В свою очередь в заявлении Агентства по развитию медиа республики говорится, что Баку оказывает "только гуманитарную поддержку, руководствуясь принципами гуманизма", а опубликованная фотография с украинским военкором на фоне эмблемы азербайджанской компании не имеет отношения к Азербайджану.

Эта "информация" — ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространённый в соцсетях снимок, на котором запечатлён мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Не первый раз

Хорошо, допустим, это так. Но ведь всем известно, что Баку не только "гуманитарную помощь" отправляет Киеву. К примеру, в конце прошлого месяца Баку отправлял на Украину средства разминирования. Кроме того, Азербайджан наряду с Казахстаном с первых дней СВО поставлял Украине ГСМ (читай: заправлял танки). Этим хвастался сам Владимир Зеленский: "Добрый друг Украины — Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я поговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов, всё непросто, но теперь всё будет".

Впрочем, ранее в зоне СВО находили и факты, подтверждающие поставки азербайджанского оружия. Так, ещё в прошлом году у ВСУ были обнаружены азербайджанские 82-миллиметровые миномёты 20N5, а также 120-миллиметровые миномётные мины 40М11. А летом прошлого года появились слухи о том, что власти Азербайджана на безвозмездной основе решили передать Украине как минимум две дальнобойные корректируемые авиабомбы QFAB-250 LG.

Может, просто нет дыма без огня? Хорошо, допустим, всё это слухи, фейки, вбросы ЦИПсО с целью поссорить Москву и Баку. Но как объяснить последовательную антироссийскую линию, проводимую властями Азербайджана внутри страны?

Скрытая русофобия Баку

В Азербайджане уже много лет фактически ведётся антироссийская пропаганда в противовес идеологии интеграции с Турцией, распространяются антироссийские псевдоисторические мифы. С начала СВО антироссийская риторика только усилилась, в СМИ выражение симпатий действиям Москвы под негласным запретом, освещение украинского конфликта ведётся исключительно с украинской точки зрения, в соцсетях и телеграм-каналах — как оппозиционных, так и провластных — активно продвигаются антироссийские нарративы. Пророссийские акции также под запретом, в то время как заукраинским активистам никто не мешает митинговать у Посольства РФ.

По отношению к пророссийским же активистам, журналистам и политикам осуществляется настоящая травля: мало того что их никуда не приглашают, не дают им слова, так их просто сажают в тюрьмы по надуманным обвинениям в шпионаже в пользу Москвы. Два месяца назад была арестована журналистка и политолог Назакет Мамедова, которая не раз ездила в Донбасс, освещая события, происходящие там, с неправильной, по мнению азербайджанских властей, точки зрения. С лета в тюрьме находятся лидер Евразийского движения Азербайджана Ибрагим Сель (Гасанов) и его помощник Ибрагим Гумбатов, которых обвиняют в получении денег и связях с ФСБ.

Зависимость Азербайджана от России

И это страна, которую в Москве принято называть стратегическим партнёром, с которой мы подписали пресловутую декларацию накануне начала СВО, о выполнении её положений отчитываются наши главы МИД? Это страна, по некоторым данным, три миллиона граждан которой (из чуть более чем десяти миллионов населения) живут в России?

Страна, сотни тысяч граждан которой каждый год получают российское гражданство? Страна, для которой Россия является третьим по товарообороту торговым партнёром, которая критически зависит от российских рынков по продукции сельского хозяйства, в свою очередь являясь одним из крупнейших импортёров российского зерна?

К слову, азербайджанской диаспоре в России принадлежат крупные торговые сети. Некоторые, по версии журнала Forbes, входят в число двухсот крупнейших частных компаний России. Совокупная выручка связанных с азербайджанцами компаний — сотни миллиардов рублей в год.

Время заканчивать с двойными стандартами

На этом фоне поведение официального Баку напоминает плевки в колодец, который для него может внезапно закрыться. Тут можно вспомнить опыт того же Алиева, который фактически перекрыл кислород французскому бизнесу у себя в стране из-за поддержки Парижем Армении во время Второй карабахской войны.

Может, стоит уже формулировать вопрос именно так? С двойными стандартами, когда "партнёр" одной рукой зарабатывает в России, другой — помогает её врагам, пора заканчивать.

В Баку спешно оправдались перед Россией, но не смогли объяснить фото со снарядами для ВСУ в своих цехах
В Баку спешно оправдались перед Россией, но не смогли объяснить фото со снарядами для ВСУ в своих цехах
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Авторы
Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов
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