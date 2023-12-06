Зачем Азербайджан вооружает Украину и чем это ему грозит Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем для Баку пахнут заработки на оружии для Киева и как будет использована эта информация разными сторонами. 24281 24281 Зачем Азербайджан вооружает Украину. Обложка © Shutterstock

В Москве на полях совещания министров иностранных дел прикаспийских государств состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, где стороны обсуждали актуальные проблемы двусторонних отношений. И именно в день переговоров появилась информация, выставляющая друга и партнёра Москвы в Закавказье в не самом лучшем свете.

Некий украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл тайну Баку, сообщив, что Украина с некоторыми странами-партнёрами организовала собственное производство 122-миллиметровых снарядов для гаубицы Д-30. Эти страны он не назвал, зато проиллюстрировал пост фотографией в цеху по производству снарядов в одной из этих стран. На ней можно разглядеть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium Defence and Security Solutions.

Почему Баку работает на Киев

Скандал в соцсетях разгорелся нешуточный. "Виновник торжества" — компания Palladium — сразу же поспешила откреститься от обвинений. "Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство 122-миллиметровых снарядов для Украины, распространённые в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании. Хотим подчеркнуть, что, согласно законодательству Азербайджана, частные компании не имеют права производить продукцию военного назначения. Palladium имеет тесные деловые и партнёрские взаимоотношения с Российской Федерацией и сохраняет нейтралитет в данном конфликте", — говорится в заявлении организации. К слову, указанная компания официально является партнёром "Укроборонпрома", что можно увидеть на официальном сайте предприятия. Делаем выводы.

В свою очередь в заявлении Агентства по развитию медиа республики говорится, что Баку оказывает "только гуманитарную поддержку, руководствуясь принципами гуманизма", а опубликованная фотография с украинским военкором на фоне эмблемы азербайджанской компании не имеет отношения к Азербайджану.

— Эта "информация" — ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространённый в соцсетях снимок, на котором запечатлён мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Не первый раз

Хорошо, допустим, это так. Но ведь всем известно, что Баку не только "гуманитарную помощь" отправляет Киеву. К примеру, в конце прошлого месяца Баку отправлял на Украину средства разминирования. Кроме того, Азербайджан наряду с Казахстаном с первых дней СВО поставлял Украине ГСМ (читай: заправлял танки). Этим хвастался сам Владимир Зеленский: "Добрый друг Украины — Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я поговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов, всё непросто, но теперь всё будет".

Впрочем, ранее в зоне СВО находили и факты, подтверждающие поставки азербайджанского оружия. Так, ещё в прошлом году у ВСУ были обнаружены азербайджанские 82-миллиметровые миномёты 20N5, а также 120-миллиметровые миномётные мины 40М11. А летом прошлого года появились слухи о том, что власти Азербайджана на безвозмездной основе решили передать Украине как минимум две дальнобойные корректируемые авиабомбы QFAB-250 LG.

Может, просто нет дыма без огня? Хорошо, допустим, всё это слухи, фейки, вбросы ЦИПсО с целью поссорить Москву и Баку. Но как объяснить последовательную антироссийскую линию, проводимую властями Азербайджана внутри страны?

Скрытая русофобия Баку

В Азербайджане уже много лет фактически ведётся антироссийская пропаганда в противовес идеологии интеграции с Турцией, распространяются антироссийские псевдоисторические мифы. С начала СВО антироссийская риторика только усилилась, в СМИ выражение симпатий действиям Москвы под негласным запретом, освещение украинского конфликта ведётся исключительно с украинской точки зрения, в соцсетях и телеграм-каналах — как оппозиционных, так и провластных — активно продвигаются антироссийские нарративы. Пророссийские акции также под запретом, в то время как заукраинским активистам никто не мешает митинговать у Посольства РФ.

По отношению к пророссийским же активистам, журналистам и политикам осуществляется настоящая травля: мало того что их никуда не приглашают, не дают им слова, так их просто сажают в тюрьмы по надуманным обвинениям в шпионаже в пользу Москвы. Два месяца назад была арестована журналистка и политолог Назакет Мамедова, которая не раз ездила в Донбасс, освещая события, происходящие там, с неправильной, по мнению азербайджанских властей, точки зрения. С лета в тюрьме находятся лидер Евразийского движения Азербайджана Ибрагим Сель (Гасанов) и его помощник Ибрагим Гумбатов, которых обвиняют в получении денег и связях с ФСБ.

Зависимость Азербайджана от России

И это страна, которую в Москве принято называть стратегическим партнёром, с которой мы подписали пресловутую декларацию накануне начала СВО, о выполнении её положений отчитываются наши главы МИД? Это страна, по некоторым данным, три миллиона граждан которой (из чуть более чем десяти миллионов населения) живут в России?

Страна, сотни тысяч граждан которой каждый год получают российское гражданство? Страна, для которой Россия является третьим по товарообороту торговым партнёром, которая критически зависит от российских рынков по продукции сельского хозяйства, в свою очередь являясь одним из крупнейших импортёров российского зерна?

К слову, азербайджанской диаспоре в России принадлежат крупные торговые сети. Некоторые, по версии журнала Forbes, входят в число двухсот крупнейших частных компаний России. Совокупная выручка связанных с азербайджанцами компаний — сотни миллиардов рублей в год.

Время заканчивать с двойными стандартами

На этом фоне поведение официального Баку напоминает плевки в колодец, который для него может внезапно закрыться. Тут можно вспомнить опыт того же Алиева, который фактически перекрыл кислород французскому бизнесу у себя в стране из-за поддержки Парижем Армении во время Второй карабахской войны.

Может, стоит уже формулировать вопрос именно так? С двойными стандартами, когда "партнёр" одной рукой зарабатывает в России, другой — помогает её врагам, пора заканчивать.

Авторы Дмитрий Родионов