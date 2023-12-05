Украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ

На Украине случайно раскрыли неожиданного партнёра по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан. Секретные, судя по всему, сведения опубликовал в своём телеграм-канале украинский военкор Роман Бочкала.

Украинский военкор Роман Бочкала в цехах азербайджанской группы компаний Palladium. Фото © Telegram-канал Bochkala_WAR

В посте он похвастался визитом в цеха по производству 122-миллиметровых снарядов для украинских гаубиц Д-30. Журналист пояснил, что дело было на территории одной из стран – партнёров Киева. На фото, которые Бочкала прикрепил к публикации, помимо самих боеприпасов можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.