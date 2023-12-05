Украинский военкор случайно рассекретил ещё одну страну, которая производит снаряды для ВСУ
Украинский военкор Бочкала раскрыл производство снарядов для ВСУ в Азербайджане
На Украине случайно раскрыли неожиданного партнёра по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан. Секретные, судя по всему, сведения опубликовал в своём телеграм-канале украинский военкор Роман Бочкала.
Украинский военкор Роман Бочкала в цехах азербайджанской группы компаний Palladium. Фото © Telegram-канал Bochkala_WAR
В посте он похвастался визитом в цеха по производству 122-миллиметровых снарядов для украинских гаубиц Д-30. Журналист пояснил, что дело было на территории одной из стран – партнёров Киева. На фото, которые Бочкала прикрепил к публикации, помимо самих боеприпасов можно рассмотреть информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium.
Отметим, что на официальном уровне о поддержке Украины вооружением со стороны Азербайджана до сих пор не сообщалось. Прошлым летом президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении $7,6 млн на оказание гуманитарной помощи Киеву, а до этого, ещё прошлой зимой, в Баку отчитались о поставках Украине электрооборудования — 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов общей стоимостью более $800 тысяч.
Ранее стало известно, что Евросоюз "опрокинул" Киев с обещанием о "миллионах боеприпасов". По информации Bloomberg, план Брюсселя по отправке Украине миллиона артиллерийских боеприпасов до весны 2024 года выполнен лишь на 30%. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство. Из США новости для Украины приходят не лучше: Белый дом вслед за Госдепом заявил об исчерпании ресурсов для помощи ВСУ. Ресурсы Вашингтона на поставку оружия Киеву закончатся к концу 2023 года.
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