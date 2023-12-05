Финляндия заявила о запуске производства боеприпасов для украинской армии Министр обороны Финляндии Кайкконен: Мы начнём производство боеприпасов для ВСУ 7468 7468 Власти Финляндии инициируют производство боеприпасов для украинской армии. Обложка © Getty Images / Ignacio Marin

Власти Финляндии инициируют производство боеприпасов для украинской армии. Такое заявление сделал министр обороны страны Антти Кайкконен в интервью местной газете Iltalehti.

"Мы договорились, что Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжёлых боеприпасов для нужд ВСУ. Это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до Рождества", — проанонсировал он.

По словам Кайкконена, производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро. Он добавил, что все страны Северной Европы также заинтересованы в том, чтобы поддержать Украину "ещё сильнее, чем сейчас".

Авторы Марина Калегина