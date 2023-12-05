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Финляндия заявила о запуске производства боеприпасов для украинской армии

Министр обороны Финляндии Кайкконен: Мы начнём производство боеприпасов для ВСУ

Опубликовано 5 декабря 2023, 08:15
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Власти Финляндии инициируют производство боеприпасов для украинской армии. Обложка © Getty Images / Ignacio Marin

Власти Финляндии инициируют производство боеприпасов для украинской армии. Обложка © Getty Images / Ignacio Marin

Власти Финляндии инициируют производство боеприпасов для украинской армии. Такое заявление сделал министр обороны страны Антти Кайкконен в интервью местной газете Iltalehti.

"Мы договорились, что Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжёлых боеприпасов для нужд ВСУ. Это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до Рождества", — проанонсировал он.

По словам Кайкконена, производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро. Он добавил, что все страны Северной Европы также заинтересованы в том, чтобы поддержать Украину "ещё сильнее, чем сейчас".

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Между тем стало известно, что Евросоюз "опрокинул" Киев с обещанием о "миллионах боеприпасов". По информации Bloomberg, план Брюсселя по отправке Украине миллиона артиллерийских боеприпасов до весны 2024 года выполнен лишь на 30%. Кроме того, новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство. А в США выразили удивление тому, что ВСУ задействуют в боевых действиях оружие, которому уже более сотни лет и которое использовалось ещё в Первую мировую войну.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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