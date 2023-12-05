В Баку спешно оправдались перед Россией, но не смогли объяснить фото со снарядами для ВСУ в своих цехах
Агентство развития медиа Азербайджана отвергло выпуск в стране снарядов для ВСУ
Украинский военкор Роман Бочкала в цехах азербайджанской группы компаний Palladium. Фото © Telegram-канал Bochkala_WAR
Агентство развития медиа Азербайджана назвало фейком случайное разоблачение украинского военкора Романа Бочкалы о военной помощи ВСУ. Там заверили, что в республике не изготавливают 122-мм снаряды к советским гаубицам Д-30 для Незалежной.
"Распространяющиеся новости о том, что Азербайджан оказывает военную помощь Украине, являются полной ложью. <...> Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма", — сказано в публикации.
Там призвали относиться к таким "бессмысленным новостям с осторожностью и деликатностью". Правда, один из самых важных моментов остался без пояснений со стороны Баку — откуда за спиной у украинского военкора Бочкалы появились таблички азербайджанской группы компаний Palladium? Если верить объяснениям азербайджанской стороны, то выходит, что журналист сфабриковал фото и пытался подставить республику.
Напомним, на Украине случайно раскрыли неожиданного партнёра по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан. На официальном уровне о поддержке Украины вооружением со стороны Баку до сих пор не сообщалось.